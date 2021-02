Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Il Paese è sull'orlo di una crisi di nervi. Non basta dire che c'è Super Mario"

27 febbraio 2021 a

"Attenzione, l’Italia è sull’orlo di una crisi di nervi, non basta dire che abbiamo Super Mario perché la percezione cambi": a lanciare l'allarme è Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia su Rete 4. Parlando di vaccini anti-Covid, l'opinionista ha spiegato che il governo guidato da Mario Draghi deve agire in fretta assumendosi le proprie responsabilità. In collegamento con la trasmissione anche il virologo Andrea Crisanti, che parlando della campagna vaccinale nel Regno Unito, ha spiegato che il governo inglese si è preso un rischio, decidendo di non conservare le dosi per il richiamo ma di somministrare tutte le prime dosi di vaccino.

"Crisanti ha detto che il governo inglese si è preso un rischio: questo è il punto chiave. La politica si deve prendere le sue responsabilità, deve comunicare quello che decide, perché lo decide, perché una dose e non più due - ha continuato la Maglie -. Deve spiegare come va combattuto il pregiudizio verso AstraZeneca, perché è pregiudizio visto che anche la Merkel ha detto 'non me lo faccio'".

Secondo Maria Giovanna Maglie, insomma, il governo guidato dal banchiere deve fare un passo in avanti dal punto di vista della comunicazione: "Bisogna parlare in modo estremamente chiaro e se è vero che non devi pretendere la bacchetta magica, poi però le devi comunicare le cose che fai. Ci deve essere una comunicazione misurata, ben fatta e adeguata sulle decisioni che si vanno a prendere".

