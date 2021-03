Selvaggia Lucarelli e gli insulti a Mediaset della sacerdotessa del giusto: "Vi dovete vergognare", chi vuole condannare a vita

01 marzo 2021 a

Altro giro, altro regalo. O meglio, altro bersaglio da insultare per la sacerdotessa del giusto (almeno secondo lei), ovvero Selvaggia Lucarelli, ultimamente impegnatissima nel proporsi con un "taglio" impegnato. Si pensi alla recente crociata contro Giorgia Meloni, la quale secondo la blogger può essere insultata perché a suo insindacabile giudizio fomenta odio. Mentre, al contrario, da tempo Selvaggia combatte una campagna - in questo caso sì nobile - di sensibilizzazione sull'emergenza coronavirus, tra comportamenti da seguire e difesa del vaccino.

Campagna sì nobile, ma dove spesso e volentieri indulge all'eccesso. O all'insulto. In questo caso contro Mediaset. La colpa del Biscione? Aver incluso nel cast de L'Isola dei Famosi Daniela Martani, ex hostess Alitalia, da tempo agli onori (o oneri) delle cronache per le sue crociate animaliste e, ultimamente, per i deliri no-vax e per la campagna contro l'uso della mascherina. Per certo, due "peculiarità" della Martani che Mediaset avrà ordinato di non far emergere nel corso del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma questo non basta. Se ti sei spesa in un mezzo delirio no-vax, per la Lucarelli, devi essere condannata a vita. Marchiata a fuoco. Anche se si tratta di uno show di intrattenimento.

Dunque ecco che la sacerdotessa del giusto scatena i suoi seguaci su Twitter, laddove verga solenne: "A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone". Secondo la sacerdotessa del giusto, alias Selvaggia Lucarelli, a Mediaset si devono "vergognare". Per voi lo faranno?

