Ciao Maschio, le accuse di Rocco Casalino a Salvini e Meloni? Sparite: un giallo in Rai

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte è tornato a far parlare di sé. Per promuovere la sua autobiografia fresca di stampa dal titolo "Il Portavoce", Casalino ha iniziato ad apparire in numerosi talk-show. In un'intervista per il programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo, Casalino avrebbe rivelato alcuni retroscena di sfondo denigratorio avvenuti nei suoi confronti durante la sua permanenza a Palazzo Chigi. "Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi e insultarmi" avrebbe confidato Casalino alla De Girolamo. "Denigrato e insultato perché sono gay" avrebbe proseguito.

"Così come, alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché sono gay. Venivano mascherate come prese in giro, ma sono in verità atteggiamenti omofobi" queste alcune parole pronunciate da Casalino durante l'intervista secondo le agenzie di stampa. Forti accuse quelle che verrebbero sferrate dall'ex portavoce di Palazzo Chigi. Tuttavia nel corso della trasmissione queste parole non vengono mai pronunciate da Casalino che si limita a parlare in modo piuttosto generico di Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Sempre nella trasmissione Ciao Maschio, Casalino si è reso di recente protagonista di un siparietto che vede indirettamente coinvolto anche il deputato Vittorio Sgarbi. Alla domanda della conduttrice "qual è il marito che non sceglieresti mai e perché?" chiedendo all'ex portavoce di scegliere un ipotetico marito tra Vittorio Sgarbi, Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi, Casalino ha risposto: "Sicuramente non vorrei mai come marito Vittorio Sgarbi. Mai. Lo trovo fastidioso e riprovevole, e sgradevole anche esteticamente. Sicuramente Berlusconi tutta la vita, anche Corona niente male"

