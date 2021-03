DiMartedì, il sondaggio di Pagnoncelli su Matteo Renzi: il principe saudita lo uccide, cifre da tragedia politica

03 marzo 2021 a

Bomba araba su Matteo Renzi. La partecipazione (pagata) dell'ex premier a un evento internazionale organizzato dal principe saudita Bin Salman (coinvolto peraltro nella agghiacciante esecuzione del blogger Kashoggi) sta assumendo i contorni di una slavina politica e personale. Lo conferma anche un devastante e inequivocabile sondaggio di Nando Pagnoncelli. Alla domanda se sia giusto o meno che Renzi abbia "partecipato a pagamento a un evento organizzato dal principe saudita Bin Salman", le risposte mozzano il fiato: "Sì" per l'8% degli intervistati, "No" per il 72%, un plebiscito. Roba da far impallidire il 60-40 del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, l'inizio della fine politica di Renzi.

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, Carlo Calenda, che di Renzi è oggi collega di maggioranza e ieri anche suo alleato politico nonché ministro, picchia duro sul leader di Italia Viva: "Inaccettabile e senza precedenti al mondo: un parlamentare in carica pagato da governi stranieri. L'aggravante è che è una autocrazia, ma fosse un altro governo non cambierebbe".

"Questo è un buco etico, una grave mancanza di Renzi, ma anche un buco di legge - rincara Calenda -. Azione deve dare conto di tutti i finanziamenti che arrivano comunicando nominativi e importi al Parlamento e non può prendere un euro da qualsivoglia entità straniera. Perché per i singoli parlamentari è consentito prenderli, che è ben più grave?".

