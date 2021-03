Antonio Padellaro a L'aria che tira: "La vera forza di Giorgia Meloni", pure i "nemici" del Fatto la applaudono

05 marzo 2021 a

Se pure il Fatto Quotidiano riconosce la coerenza di Giorgia Meloni, allora vuol dire che la leader di Fratelli d’Italia ha fatto la scelta giusta non entrando nel governo di “alto profilo” formato da Mario Draghi. Ospite de L’aria che tira, Antonio Padellaro ha infatti fatto il nome della Meloni per indicare i tre politici forti in questo particolare momento storico. “Il primo è ovviamente Mario Draghi, mentre il secondo è Giuseppe Conte”, ha dichiarato il giornalista del Fatto.

L’ex premier si trova in una posizione favorevole perché “se sarà confermato leader dei 5 Stelle, potrebbe portare dei punti in più al Movimento. Qualcuno addirittura parla di 4-5 punti in percentuale”. E poi c’è Giorgia Meloni “che oggi occupa lo spazio dell’opposizione con una visione certamente di destra, ma molto identitaria e coerente”. Francesco Magnani è intervenuto per aggiungere che la leader di Fdi “crea un problema a Matteo Salvini come la nascita del governo Draghi crea un problema all’antica compagine giallorossa”.

In precedenza Padellaro aveva espresso la sua opinione anche sul caos che regna nel Pd, con il dimissionario Nicola Zingaretti che al momento non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi: “Il suo è stato un gesto politico e non umorale? Se è così meglio ancora, nel senso che come ha detto la Ghisleri c’è stato un moto di reazione rispetto a quello che succede nel Pd. Adesso arriva la politica, che però non può smentire il giorno dopo quello che è stato detto il giorno prima”.

