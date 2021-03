Che Tempo Che Fa, Guido Crosetto contro Fabio Fazio: "Matteo Renzi non serve più e lo massacrano"

08 marzo 2021 a

a

a

"Poche trasmissioni sono più politicamente schierate di Che Tempo Che Fa". Guido Crosetto durante la messa in onda del programma di Rai 3 non ci va per il sottile. Il riferimento è al trattamento riserbato a Matteo Renzi. In collegamento, nella puntata di domenica 7 marzo, non solo Massimo Giannini ma anche Roberto Saviano. Il primo reo di aver aperto il suo giornale, La Stampa, con insinuazioni su un viaggio a Dubai del leader di Italia Viva. Il secondo impegnato in un monologo anti-Renzi per eccellenza. Fatti che portano il fondatore di Fratelli D'Italia a pensare che Che Tempo che Fa non manchi di faziosità "non solo nel sostenere gli amici ma soprattutto nel massacrarli quando diventano nemici. Come hanno fatto questa sera con Matteo Renzi. Lo avevano incensato ed adorato per anni. Ora non serve più".

Stop a Che tempo che fa, "mi devo operare": la bomba di Fabio Fazio, "perché non potrò parlare"

Le parole dello scrittore, a cui il programma di Fabio Fazio ieri condotto in via eccezionale da Luciana Littizzetto concede molto spazio, lasciano ben poco all'immaginazione. "Renzi ha intervistato personalmente proprio il principe Mohammad Bin Salman e ha definito l’Arabia Saudita 'il luogo di un nuovo Rinascimento per il futuro'. Questo non fa altro che dare una patente di legittimità a un sovrano con le mani sporche di sangue". Quest'ultimo additato da Reporters sans frontières come responsabile dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

"Un Sanremo così? Mai più": da Fabio Fazio, il dramma professionale di Amadeus

Ad avanzare pesanti tesi anche Giannini che l'ex premier ha già deciso di querelare. Tutta colpa di un’intervista rilasciata a Luca Telese su Tpi per commentare l'articolo “Mistero sulla missione a Dubai” apparso su La Stampa. Qui Giannini ha dato notizia del viaggio del senatore di Rignano che da sabato 6 marzo alloggia nel lussuoso Burj Al Arab Jumeirah. Fin qui nulla di male se non fosse che con l'aggettivo "misterioso" il giornale avanza dubbi sui rapporti tra Renzi e l'Arabia Saudita.

Il peso di Mario Draghi, terremoto in Rai: il contratto di Fabio Fazio scade a giugno, girano strane voci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.