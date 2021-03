Non è l'Arena, Sandra Amurri demolisce Rocco Casalino: "Lo ha fatto a una collega", che cafonata...

08 marzo 2021 a

a

a

Siamo a Non è l'Arena, il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti su La7, la puntata è quella di domenica 7 marzo. Il tema? Lo scandalo-mascherine che sta lambendo Domenico Arcuri e, di conseguenza, il precedente governo, quello di Giuseppe Conte, che a tutti i costi volle proprio Arcuri. E Non è l'Arena prova a chiedere conto a Rocco Casalino, ex portavoce a Palazzo Chigi, lumi su questa vicenda e su un caso di fuga di notizie che la riguarda. Ma niente da fare: l'ex portavoce non risponde, fugge, tiene la bocca cucita.

"Le spiego come si pronuncia quella parola". Vittorio Feltri, veleno puro contro Giletti: lezione in diretta tv

E tra gli ospiti di Giletti, ecco Sandra Amurri, la giornalista e ormai presenza fissa da Giletti. La quale commenta con toni indignati la fuga di Casalino. E sottolinea: "Casalino ha fatto il giro di tutte le televisioni, non ne ha mancata nemmeno una, per raccontare la sua storia", il riferimento è alla presentazione del libro Il Portavoce. "Benissimo - riprende la Amurri -: fino a ieri i giornalisti non li considerava nemici, oggi non risponde più. È una questione di educazione. C'è una collega? Ti fermi a parlare e le dici: scusami, io su questo argomento non so, non voglio rispondere", sistema Casalino.

"I soldi danni fastidio? Basta processi in tv". Vaccino, Crosetto massacra Giletti: la bomba del Gigante

Dunque interviene Giletti spiegando che l'ex portavoce "mi ha mandato un messaggio sul telefonino e dice che eventualmente è pronto a chiarire delle cose". Certo, Casalino prima ci ha dovuto pesnare a lungo. Infatti, poco prima, a Non è l'arena era stato mostrato proprio il video della fuga dell'ex gieffino. Un minuto a scappare dall'inviata del programma de La7, senza proferire parola. Un comportamento grottesco e, soprattutto, imbarazzante. Tanto che Casalino deve essersene reso conto. E il messaggio spedito a Giletti sta lì a dimostrarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.