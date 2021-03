L'aria che tira, le luci si abbassano? Augusto Minzolini fa il cascamorto con Myrta Merlino: e... senza precedenti

08 marzo 2021 a

Corteggiamento in diretta a L'aria che tira su La7, dove è andato in scena un divertente siparietto "a lume di candela". Le luci in studio, infatti, si sono improvvisamente abbassate e Myrta Merlino ha quindi fatto una battuta ad Augusto Minzolini: "Le luci vanno sempre più giù, ti sei preoccupato ma non è un appuntamento al buio, è un appuntamento con La7". E il giornalista ed ex senatore di Forza Italia ha risposto con un sorriso malizioso: "Peccato, mi sono illuso".

Del resto, non è l'unico invitato Minzolini, a fare il "cascamorto" con la Merlino, conduttrice bella e intelligente, che attira le simpatie di molti suoi ospiti. Vittorio Sgarbi per esempio, lo ha fatto prima di lui. Durante una puntata Sgarbi ha sottolineato che l'ex commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri è anche l'ex marito di Myrta Merlino. Per questo lei non ne parla mai nei suoi programmi. Fino a quando non ha avuto in collegamento su La7 Sgarbi. “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”, ha confessato il parlamentare quando la conduttrice gli ha chiesto cosa stesse facendo con il suo cellulare.

Parole che hanno ingolosito la giornalista: “Sono anche per me?”. “Sì, sì - ha subito replicato -. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario, perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. Una battuta che ha creato imbarazzo in studio. La stessa Merlino ha tentato di cambiare discorso, senza però lasciare "impunito" l'ospite: “Sgarbi ti odio, ti odio!”, ha tuonato.

Almeno Minzolini ci è andato giù in modo più leggero...

