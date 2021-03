Alba Parietti, la confessione choc a Ore 14: "Sono stata molestata", gelo in studio

08 marzo 2021 a

“Sono stata molestata, ma non ho mai avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno”: la rivelazione choc arriva da Alba Parietti nello studio di Ore 14 su Rai 2. “Non ho mai trovato il coraggio di confessarlo neanche a me stessa - ha detto a Milo Infante -. I dati che conosciamo non sono veri. Se ogni donna parlasse e raccontasse di aver subìto almeno una volta nella vita violenze o molestie…”.

Un racconto forte che arriva proprio nella giornata internazionale della donna. “Oggi, per la festa della donna, vorrei fare una confessione qua”, ha detto la Parietti. Che poi – con grande coraggio - ha continuato: “Ho sempre detto che non ho mai subìto una violenza e che non mi è mai capitato di avere una proposta indecente. L’ho detto perché, in qualche modo, ho sempre creduto che fosse così. Mi sono convinta di questo”.

“Non lo hai mai detto perché ti vergognavi?” ha chiesto allora Milo Infante, rimasto senza parole per la confessione inaspettata. “Non si racconta perché ci si vergogna di ammettere di essere debole. A me è capitato di subire una molestia psicologica forte sul lavoro ma anche una molestia da parte di un amico, un’altra volta”, ha risposto prontamente la showgirl.

