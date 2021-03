Massimo D'Alema positivo al Covid: "Sono in isolamento, l'unica scocciatura è dover stare rinchiuso in casa"

09 marzo 2021 a

a

a

Massimo D’Alema è risultato positivo al coronavirus. “Sono in isolamento in casa per il Covid ma sto bene, sono asintomatico”, ha detto l’ex presidente del Consiglio al telefono con l’Ansa. E poi ha continuato: “L'unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa”. Domani 10 marzo farà il secondo tampone, come previsto dal protocollo in questi casi.

Il dramma di Lamberti in diretta al Tg1: leggenda del nuoto, 10 giorni fa stava bene. Ora è in terapia subintensiva col Covid

D’Alema, che era stato contattato dall’agenzia di stampa per commentare la cancellazione delle condanne dell'ex presidente brasiliano Lula, ha scoperto di aver contratto l’infezione per via di un tampone effettuato in previsione di un viaggio. Il test ha dato esito positivo, sebbene la carica virale risultasse molto bassa. Intanto in Italia, la situazione Covid continua a preoccupare: nelle ultime 24 ore ci sono stati 19.749 nuovi contagi con un record di ingressi in terapia intensiva. In crescita anche i ricoverati: +562, mentre i decessi sono stati 376.

"Ancora qualche mese". Dramma-coronavirus, le strazianti parole di Antonella Clerici: speranza e terrore

A parlare della sua esperienza col coronavirus, oggi, è stato anche Pier Ferdinando Casini. Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, l’ex presidente della Camera ha spiegato: “Sono ancora positivo, domani faccio un altro tampone, su di me questo coronavirus è un pochino ostico ad andarsene via. Evito di andare in giro a creare terrore. Non faccio altro per rispetto alle altre persone, anche se le regole del ministro Speranza me lo consentirebbero”.

"Non vado in giro a creare terrore". Casini, l'infinito dramma-Covid: la confessione, Merlino senza parole | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.