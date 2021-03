Otto e mezzo, Matteo Renzi a Dubai. Massimo Giannini sgancia un'altra bomba: "Chi c'era con lui"

09 marzo 2021 a

a

a

"Matteo Renzi vuole querelarmi ma non so perché". Massimo Giannini sulla Stampa ha dato la notizia del viaggio a Dubai del leader di Italia Viva. L'ex premier ha chiarito di non esserci andato "né per lavoro né per vacanza", "ma ha confermato di esserci andato", sottolinea Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Che ci fa lì?". Clamoroso: dove hanno beccato Matteo Renzi. Volano querele (ma lui non risponde)

"Quando all'alba ho ricevuto il suo messaggio sul mio cellulare che mi informava che avevamo scritto tutte sciocchezze, diciamo così, io ho temuto che ci fossimo sbagliati. Poi mi ha telefonato mentre era a Dubai, quindi non capisco più quali sono le ragioni che potrebbero portarci a giudizio né lui ha voluto darmele, dicendomi che le saprò quando arriverà l'atto di citazione".

"Io continuo a pensare che le sue frequentazioni pericolose con quei regimi e quei mondi meriterebbero una spiegazione", incalza Giannini. "Abbiamo aggiunto che c'è forse un aspetto in più. Renzi a Dubai era con Marco Carrai, noto imprenditore toscano e amico intimo di Renzi che con la fondazione Open e le sue attività ha sostenuto molto le attività politiche dello stesso senatore di Italia Viva".

"Viaggio a Dubai? Mi ha mandato questo sms". Massimo Giannini mostra le prove ma Renzi lo porta in tribunale

"Forse questa è una pista? - domanda sibillino Giannini - Non lo so, perché Renzi continua a non spiegare. Secondo me invece dovrebbe spiegarlo non a me ma a gli elettori italiani ma da questo punto di vista non ci sente. Se la causa che faremo servirà a chiarire la situazione benvenga, io non so qual è il reato ma io sono pronto".

"Così Renzi sta provando a intimidirci". Viaggio a Dubai, la redazione di Tpi mostra le prove: un guaio enorme per l'ex premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.