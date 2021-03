Oggi è un altro giorno, Gigi Marzullo e Pino Strabioli contagiati dal Covid. Serena Bortone e Rai sotto accusa

10 marzo 2021 a

a

a

Il Coronavirus contagia anche in Rai. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, Gigi Marzullo e Pino Strabioli sono positivi al Covid. La scorsa settimana, si legge, i due erano ospiti fissi del programma di Serena Bortone in collegamento "da un luogo angusto da dove facevano finta di lanciare servizi su Sanremo…", azzarda Dago. A gennaio la stessa Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, aveva contratto il virus. Allora in studio a Saxa Rubra (quartier generale di Rai1) c'erano Marzullo, Gigliola Cinquetti e Massimiliano Rosolino. “Ha le redini dello studio”, ha detto scherzando con Marzullo la Bortone. E il “dottore della notte”, camicia a righe d’ordinanza, ha svolto egregiamente il suo lavoro. “L’importante è che ci sei tu come ogni pomeriggio su Rai1”. Ora anche Marzullo è positivo.

Il Covid del resto non guarda in faccia nessuno, e colpisce anche il mondo del piccolo schermo. Tiziana Panella, per esempio, resta ancora a casa e da lì continuerà a condurre Tagadà, su La7. La giornalista, il 25 febbraio è entrata in quarantena fiduciaria dopo aver avuto un contatto a rischio con una persona contagiata. L'8 marzo sarebbe dovuta rientrare ma purtroppo, finita una quarantena, ha dovuto cominciarne un'altra.

"Sto bene per fortuna. Non era uno scherzo, venerdì avevo detto che sarei tornata in studio e che io che mia figlia Lucia eravamo risultate negative, era la pura verità", spiega la conduttrice. "Così come era autentica la gioia di poter tornare in studio e di tornare alla normalità. Purtroppo abbiamo scoperto che la giovane donna che vive e lavora a casa nostra è invece positiva. Oltre ad augurarci che il decorso della sua malattia sia facile, questo ha significato, come nel gioco dell’oca, ricominciare dalla casella di partenza, iniziando una nuova quarantena da venerdì (5 marzo, ndr)".

Ha appena annunciato di essere risultato positivo al coronavirus anche Massimo D’Alema. “Sono in isolamento in casa per il Covid ma sto bene, sono asintomatico”, ha detto l’ex presidente del Consiglio al telefono con l’Ansa. E poi ha continuato: “L'unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa”. Domani 10 marzo farà il secondo tampone, come previsto dal protocollo in questi casi.

