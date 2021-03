Elisabetta Gregoraci, lo scoop del "Tempo": un impero immobiliare. Ecco cosa possiede, roba proibita ai comuni mortali

11 marzo 2021 a

E' stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5, il fortunato reality di Alfonso Signorini che si è concluso da poco con la vittoria di Tommaso Zorzi. Adesso si torna a parlare della showgirl calabrese e soprattutto della sua vita privata. Stando a quanto riporta il settimanale Vero, infatti, pare che la Gregoraci sia pronta a tornare insieme al suo ex marito Flavio Briatore, da cui si è separata a fine 2017. Le voci su un possibile ritorno di fiamma, comunque, sono aumentate dopo la partecipazione della showgirl al GfVip. Lei stessa, all'interno della casa, aveva raccontato di come il lockdown l’avesse riavvicinata all'imprenditore.

Se dal punto di vista sentimentale c'è ancora qualche incertezza, dal punto di vista economico invece non sembra ci siano problemi. Come scrive il Tempo, infatti, "la Gregoraci ha costruito un piccolo gruzzolo fatto di mattoni". Da una visura catastale aggiornata, la ex modella risulta proprietaria di alcuni immobili in Calabria, la sua regione. Il suo luogo di nascita, infatti, è Soverato. Scendendo più nel dettaglio, le proprietà dell'ex concorrente del GfVip sono "due abitazioni, di cui una a metà, basate a Satriano, che occupano 15 stanze, i 3 diciottesimi di un negozio nella stessa cittadina che occupa una superficie di 207 metri quadrati e di un altro a Soverato su circa 80 mq".

E non è tutto. Elisabetta Gregoraci - continua il Tempo - ha una proprietà anche a Milano. In particolare è proprietaria di una casa composta da cinque stanze in zona Porta Nuova. E infine Roma, dove ci sono "gli altri mattoni della showgirl": un’abitazione di 10 stanze, con un garage e 2 magazzini.

