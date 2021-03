Maria Elena Boschi, "grazie Giorgia Meloni": il caso dello stalker, lo schiaffo alle femministe di sinistra

11 marzo 2021 a

“Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker”. Così Giorgia Meloni è intervenuta sui social su un tema a lei caro, dato che lo conosce molto bene, avendolo vissuto direttamente sulla sua pelle. “Anche io - ha infatti aggiunto nel suo tweet - come purtroppo tante donne (ma anche uomini), so cosa significa, avendo vissuto una situazione analoga. Nessun dubbio: denunciare è sempre la cosa più giusta da fare”.

"Pensava alla mia morte". Boschi perseguitata, incubo-stalker: "La situazione si è aggravata"

A stretto giro di posta è arrivata la replica della Boschi: “Grazie Giorgia Meloni. Siamo avversarie in politica ma su questi temi saremo sempre dalla stessa parte”. Peccato che non si possa dire lo stesso di certe femministe di sinistra che non hanno sprecato mezza parola per solidarizzare con la renziana. La quale ha denunciato alla polizia giudiziaria di essere perseguitata da uno stalker: si tratta di un uomo, per ora sconosciuto, che la molesta tramite mail, telefonate continue e messaggi sui social network.

Tali comportamenti vanno avanti da settimane, quindi la Boschi ha deciso di passare alla denuncia: proprio nel giorno della festa delle donne, la capogruppo di Italia Viva è stata ascoltata in Procura alla presenza del pubblico ministero. Tra l’altro questa non è la prima volta che la Boschi ha a che fare con uno stalker: era già accaduto qualche anno fa, quando un disoccupato di Pozzuoli che la perseguitava è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere.

