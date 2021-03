Maria Giovanna Maglie, "Roberto Speranza ministro inetto". I suoi quattro "no" al lockdown di Draghi

13 marzo 2021 a

a

a

Quattro no, irrevocabili. Maria Giovanna Maglie, su Twitter, boccia su tutta la linea la gestione dell'emergenza Covid del governo di Mario Draghi, che nei modi, nei tempi e nella sostanza sembra ricalcare in tutto e per tutto il canovaccio del suo predecessore Giuseppe Conte. Forse perché non cambiano gli artefici della strategia anti-virus, dai membri del Comitato tecnico-scientifico al ministro della Sanità. Nell'attesa di veder almeno cambiare il paradigma metodologico (dai Dpcm d'urgenza e blindati da Palazzo Chigi ai decreti discussi e modificabili in Parlamento), non resta dunque che bocciare la decisione di mandare di fatto in lockdown l'Italia da domenica 14 marzo fino a Pasquetta, tra zone rosse, negozi chiusi e divieti di spostamento se non all'interno dei singoli comuni, con limitate concessioni per le visite ai parenti in occasioni delle feste.

Draghi, che delusione. Da Conte cambia poco: Italia in lockdown di fatto. Zona rossa e Pasqua, tutti i divieti

"No, questo Dpcm è sbagliato - tuona la giornalista sui social -. No, se cambia solo il nome, e l'hanno deciso con 6 ministri contro (stando ai retroscena, quelli di Lega e Forza Italia, ndr). No, se sul virus continua la tirannia di un gruppo Cts che ha dimostrato di non saper prevenire e affrontare niente in un anno. No a un ministro inetto come Roberto Speranza".

Ci sono suoi followers delusi dalla componente di centrodestra del governo di unità nazionale: "Non mi va di fare polemiche... ma credo che la Lega stia camminando sul filo di un rasoio! Forza Italia neanche li prendo in considerazione, erano e restano politicanti inaffidabili ed opportunisti!". La Maglie però, al solito incendiaria, si traveste da pompiere: "I suoi sono giudizi che ritengo affrettati ingenerosi e soprattutto una parte non vale per il tutto. Sulla pandemia sono critica, il resto staremo a vedere e vedo già segnali incoraggianti".

"Dritti verso il lockdown, Draghi rischia subito". Maglie, una cupa profezia: premier fatto fuori a tempo record?





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.