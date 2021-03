Damiano dei Maneskin, la clamorosa indiscrezione: "Pare che Alba Parietti...", capito il 'ragazzino'?

14 marzo 2021 a

Sussurri e indiscrezioni su Oggi, rilanciate da Dagospia. Chicche di gossip firmate da Alberto Dandolo che ci riportano a Sanremo. E in una di queste "chicche" si parla di Alba Parietti e della segretissima passione che proverebbe per Damiano David, 22 anni, frontman dei Maneskin vincitori al Festival di Sanremo.

Si legge infatti su Dago: "Alba Parietti, 59, è da sempre una grande appassionata del Festival di Sanremo: ama la musica ed è anche molto competente. Pare però che questa edizione l'abbia appassionata particolarmente per motivi un po' diversi: la grande fascinazione che Alba prova per Damiano David, 22, il cantante dei trionfatori Maneskin. Come darle torto". Insomma, il bel Damiano avrebbe fatto breccia nel cuore della mitica Alba Nazionale.

Sempre in tema Sanremo, sul rotocalco si legge anche un'indiscrezione sulla prossima edizione della kermesse. Che potrebbe marcare una vera e propria rivoluzione rispetto a quella appena conclusa: "Sanremo é appena finito e già si parla dell'edizione 2022. Dicono sarà tutta al femminile e si fanno già tre nomi: due grandi signore della tv e un volto nuovo e talentuoso. Ce la faranno le nostre eroine? Ah, saperlo". Nessun nome, però. Insomma, ancora non si sa quali potrebbero essere le donne del prossimo Sanremo. Non ci resta che attendere, giorno più o giorno meno, un anno.

