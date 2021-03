Maria Giovanna Maglie stronca Enrico Letta: "Ma lo sa che il Pd è al governo?", fa opposizione a Matteo Salvini

16 marzo 2021 a

Maria Giovanna Maglie ha dedicato un tweet a Enrico Letta, che da quando è diventato segretario del Pd passa molto tempo a criticare Matteo Salvini e la Lega in generale, che pure fa parte dello stesso esecutivo sostenuto dai dem, ovvero quello presieduto da Mario Draghi. “Qualcuno lo informi che il Pd è al governo - ha twittato la maglie - nato con il compito di farci uscire dalla tragedia del virus cinese; e che lui non è stato appena intronizzato capo dell’opposizione”.

Un “promemoria” quantomai puntuale, arrivato poco dopo che Letta si è soffermato a lungo a criticare Salvini durante un incontro a Roma con la stampa estera. “Lo invidio molto - ha dichiarato il nuovo segretario dem - perché ha un’idea su tutto e dice la sua su tutto, esattamente il modello tipico italiano: tutti ct della nazionale. Ma penso invece che la politica fatta così tutto sommato abbia fatto tanti danni”. Qualche giorno fa, invece, Letta si era lanciato nella proposta dello Ius Soli, vecchia battaglia cara al Pd.

La Maglie però lo aveva stroncato subito, archiviando il dossier in sei parole: “Non è all’ordine del giorno”. E come mai potrebbe esserlo mentre l’Italia è travolta da una terza ondata violenta e deve fare i conti con una campagna di vaccinazione che non decolla, anche a causa dei problemi con il vaccino di AstraZeneca, che è stato sospeso in via precauzionale in gran parte d’Europa.

