DiMartedì, Ilaria Capua: "Che sms mi ha mandato mia madre". Terrore-AstraZeneca: ecco come siamo ridotti

Anche a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, nella puntata del 16 marzo tiene ovviamente banco il caso AstraZeneca. Ma il vaccino è sicuro oppure no? Possiamo continuare ad utilizzarlo nella campale e drammatica guerra al coronavirus? In attesa dei pareri definitivi dell'Ema, previsti per domani, giovedì 18 marzo, a dire la sua ci pensa Ilaria Capua, la direttrice ell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida, che mostra di non avere troppi dubbi sulla sicurezza del siero.

"Mia madre mi ha mandato un messaggio con cui mi diceva che si sarebbe vaccinata con AstraZeneca l’indomani. Mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto di correre a vaccinarsi e di non pensarci due volte. Questo è un vaccino che funziona", ha tagliato corto la Capua. Certo, il fatto che la madre le abbia mandato un messaggio la dice molto lunga su come questi stop imposti ad AstraZeneca a livello europeo abbiano avuto un pesantissimo impatto sulla fiducia che le persone ripongono nel siero, con tutte le possibili conseguenze negative del caso.

E ancora, la Capua ha aggiunto: "Effetti collaterali? Ad oggi ragioniamo di numeri che non ci dicono assolutamente nulla e di segnalazioni che riguardano manifestazioni neppure tanto contemporanee alla somministrazione del vaccino, visto che in qualche caso si è parlato di vaccinazione avvenuta due settimane prima". Dunque, l'esperta rimarca: "È come se io, che mi sono vaccinata sabato scorso, uscissi da qui e mi rompessi una gamba cascando in una buca. Non so se questo potrebbe essere un effetto collaterale della vaccinazione".

