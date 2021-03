Mike Bongiorno, drammatico schianto in motorino per il figlio Leonardo: "Colpa delle fan di Tommaso Zorzi", roba da non credere

19 marzo 2021 a

“Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi”, ha ironizzato Leonardo Bongiorno, figlio minore del celebre Mike. “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, ha scherzato il figlio d’arte che è recentemente rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale mentre guidava un motorino in sharing a Milano. Subito dopo lo schianto, il 31enne è stato ricoverato in radiologia all’Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano. I medici che lo hanno soccorso per primi hanno raccontato che l’impatto è stato violento, addirittura il figlio di Mike Bongiorno avrebbe avuto paura di morire.

Schianto in motorino a Milano, il dramma del figlio di Mike Bongiorno: ecco le sue condizioni

Poi però è presto tornata la voglia di scherzare e di sdrammatizzare lo spiacevole episodio: in ospedale è stato trattenuto per circa cinque ore, poi è tornato a farsi vedere sui social, dove ha dimostrato di non aver perso la voglia di scherzare, facendosi ritrarre con una tuta azzurra su cui sono raffigurate due ananas giganti. Alla fine Leonardo ha riportato una frattura alla gamba: niente di eccessivamente grave, anche se dovrà sottoporsi a diverse ore di riabilitazione in ospedale.

Tra l’altro il figlio d’arte ha raccontato che nei momenti concitati dell’incidente ha portato con sé anche il casco dello sharing: chissà che non sia stato multato… sarebbe la classica beffa oltre al danno. Prima di effettuare i controlli in ospedale ed essere ricoverato, Leonardo ha anche dovuto attendere circa cinque ore, dato che si è verificato uno spiacevole imprevisto: il paziente che era in attesa prima di lui è risultato positivo al coronavirus, dunque l’intero reparto di radiologia è rimasto chiuso per diverso tempo richiedendo la santificazione di tutti gli ambienti.

