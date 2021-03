Mauro Corona a Dritto e rovescio mentre andava in onda l'Isola dei famosi: "È pronto?", un dettaglio clamoroso

20 marzo 2021 a

a

a

Via dalla Rai, dopo "la cortina di ferro" imposta da Franco Di Mare, Mauro Corona, è "sbarcato" su Rete4, a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio. Come riporta il Tempo, a giudicare dal suo dall'abbigliamento, lo scrittore sembrava uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi, il reality show andato in onda su Canale 5. Con i capelli come sempre scapigliati, il gilet verde sul petto con tanto di mascherina infilata dentro. Corona davvero sembrava sbarcato in Honduras.

In ogni caso ora è chiarissima la ragione per la quale Bianca Berlinguer lo volesse a tutti i costi come ospite fisso. Perché è un personaggio, uno di quelli che ti fa praticamente la metà degli ascolti da solo. Non è mai scontato, piace ai telespettatori perché parla in modo intelligente, chiaro e comprensibile. "Sono di montagna e parlo così", ammette candidamente Mauro Corona.

"Temo il peggio. Origliando qua e là...". Rivolta e caos per le strade, la bomba di Mauro Corona: perché l'Italia può saltare in aria

"Sono stanco di fare sacrifici, quante volte il governo ci ha chiesto sacrifici?", si chiede. "Ho paura che la gente si sia stancata", aggiunge. Poi l'affondo sul ministro della Salute: "L'Ungheria ha comprato vaccini ovunque e stanno tutti bene, perché Roberto Speranza allora non fa altrettanto per noi?". E ancora, attacca: "Perché il ministro non da' per primo, il buon esempio? Si vaccini in diretta con Astrazeneca. Così solo, si combatte la paura e lo scetticismo della gente".

Incidente per Mauro Corona. La Berlinguer interrompe la diretta, Salvini senza parole: "Doppia frattura"

Corona viene applaudito da tutti. Un trionfo. E alla domanda: "Ha ravvisato il cambio di passo da parte di Mario Draghi?", Mauro Corona risponde senza giri di parole: "Certo, come no, armiamoci e partite, questo è il vero mantra del governo, la gente purtroppo per loro, non ci crede più". Eccolo lì Corona, lo scrittore della montagna, schietto e diretto, non si preoccupa di quello che pensa e di dirlo chiaramente in pubblico.

Incidente per Mauro Corona. La Berlinguer interrompe la diretta, Salvini senza parole: "Doppia frattura"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.