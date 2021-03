AstraZeneca "paga": Rishal Shah ha fatto affari su Covid e vaccini, cosa si è comprato a Milano. Roba da nababbi

20 marzo 2021 a

Il Covid qualcuno ha arricchito. Mentre l'Italia piange morti e crisi economica, il magnate indiano dei farmaci Rishal Shah si può permettere il lusso di venire a Milano e acquistare una delle case più famose, ambite e costose del jet set internazionale, il super-attico di piazza San Babila dove hanno vissuto per anni Maurizio Gucci e sua moglie Patrizia Reggiani, 1.800 metri quadrati tra nono e decimo piano, a due passi da piazza Duomo a Milano e dal quadrilatero della moda di via della Spiga e Montenapo. Insomma, 37 vetrate, giardino pensile, mega-piscina e torretta per dominare il salotto della città.

Come riporta il Corriere della Sera, l'appartamento che ha visto ospiti "nababbi, oligarchi russi, milionari svizzeri, uno dei figli di Gheddafi, la stessa famiglia Berlusconi" è stato acquistato all'asta (prezzo top secret, qualche anno fa si parlava di 20-30 milioni di euro) dal fondatore e proprietario della Jekson Vision, "una multinazionale con sede in India, Usa, Russia, Inghilterra, Germania e Malta, specializzata nel controllo e nell'ispezione delle varie fasi di confezionamento e tracciabilità dei farmaci". Il 2020 dev'essere stato un anno fortunato per mister Shah, visto che tra i suoi clienti ci sono AstraZeneca e altre aziende farmaceutiche impegnate nella produzione del vaccino anti Covid come la francese Sanofi o l'elvetica Novartis. Pandemia ed emergenza sanitaria, per il mondo della farmaceutica, si sono ben presto tradotte in un business inimmaginabile, vera e propria gallina dalle uova d'oro.

"L'acquirente - spiega al Corsera l'avvocato Giuseppe La Scala che ha seguito il dossier giudiziario dell'immobile con le colleghe Nadia Rolandi e Valeria Bano - si è presentato da solo senza neanche l'intermediazione di un agente immobiliare. Ha saputo della casa grazie al tam tam delle sue amicizie e ha fatto l'offerta per quella che diventerà la sua abitazione". E si dice anche she Shah sia pronto ad aprire una sede della sua azienda proprio in Lombardia.

