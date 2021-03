David Parenzo impazzisce col generale Pappalardo: "Un pazzo, quaquaraquà, sciocco. Appena potrò...", urla selvagge

24 marzo 2021 a

a

a

A La Zanzara, la trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani, è andato in scena un siparietto tutto da godere tra David Parenzo e Antonio Pappalardo. Quest’ultimo, che si presenta in qualità di leader del movimento dei Gilet arancioni, ha fatto davvero perdere le staffe al co-conduttore de La Zanzara con le sue affermazioni sulla campagna di vaccinazione. “Appena potrò lo farò - ha dichiarato Parenzo - c’è soltanto un generale a cui riconosco questo titolo ed è Figliuolo”.

"Per fortuna che...". Parenzo senza vergogna. Da record: si zerbinava davanti a Conte, lo ha già scordato?

Pappalardo ha subito risposto alla provocazione: “Lei è davvero simpatico, si vaccini allora. Per difendere i vaccini prima te li devi fare, quando lo avrai fatto e mi dirai che stai bene allora potrai parlare”. A questo punto Parenzo è esploso, alzando di molto il tono della voce: “Lei è pazzo, generale quaquaraquà! E certo che mi vaccino, lo farò appena arriverà il mio turno, appena sarò in lista. Sciocco di un generale, sciocco di un generale”, ha iniziato a urlare ripetutamente.

"Ho un cancro alle pa*** e non ne sono uscito". Il drammatico racconto di Sgarbi: "Perché al mondo non c'è solo il Covid"

“Le persone sono terrorizzate, qua sono diventati tutti pazzi”, ha aggiunto Pappalardo, che non ha fatto una piega dinanzi agli insulti di Parenzo. Anzi, a un certo punto ha messo in mezzo anche Joe Biden, descritto come “un ciarlatano diventato presidente grazie alle manovre delle lobby di potere”. Poi un’ultima battuta sul generale Figliuolo che si è già vaccinato: “Peggio per lui, io non mi vaccino. Per chi mi avete preso? Non mi faccio mettere le mani addosso”.

"Io vado dove ca*** voglio". Vittorio Sgarbi furioso: gesto più che estremo. E dalla Gentili accade l'impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.