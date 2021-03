Guido Crosetto, stoccata a Laura Boldrini: "Come fanno le donne sole a tagliarsi i capelli?"

25 marzo 2021 a

Guido Crosetto non resiste e dopo aver letto l'intervista di Laura Boldrini a La Repubblica in cui la ex presidente della Camera sostiene di essere "una donna sola" e per questa ragione chiedeva alla sua collaboratrice parlamentare di prenotarle il parrucchiere e ritirare i vestiti in sartoria, si chiede in un post pubblicato su Twitter: "Ho iniziato la giornata con una domanda esistenziale: come fanno le donne sole e senza assistente parlamentare, ad andare dal parrucchiere?".

Un interrogativo ironico, visto che tutte le donne "normali" e "sole" riescono a sbrigarsi tutte le faccende senza bisogno di assistenti. Tant'è. Accusata dalle sue ex collaboratrici di averle maltrattate e mal pagate Laura Boldrini prova a difendersi e contrattacca i giornali di destra per il "fango" contro di lei (anche se la notizia è stata pubblicata sul Fatto quotidiano, a firma di Selvaggia Lucarelli).

Roberta, la sua ex collaboratrice parlamentare, è stata costretta a licenziarsi: "Rimaneva a Roma tre giorni. Ha lavorato benissimo, facendo tanti sacrifici, perché con lo stipendio da 1300-1400 euro doveva coprire anche le spese. Poi è arrivato il Covid e da febbraio a maggio ha lavorato da casa, perché eravamo in zona rossa", racconta la ex presidente. "Poi a maggio voleva lavorare ancora da casa, perché era insorto un problema con il figlio. Le ho fatto presente che sarebbe stato complicato vista la complessità del lavoro da svolgere. Il mio ufficio ha ritmi serrati, avevo bisogno che fosse presente a Roma almeno alcuni giorni. Roberta ha capito. Abbiamo deciso di dividere le nostre strade. Ci siamo salutate con un abbraccio commosso".

Ma Roberta ha raccontato un'altra storia. La Boldrini la mandava a ritirare i vestiti dal sarto, le faceva prenotare il parrucchiere, la mandava in farmacia: "Con me non si è mai lamentata. Vivo sola, mia figlia è all'estero, non mi muovo in autonomia avendo una tutela", risponde. "Può essere capitato che mi prenotasse il parrucchiere. Si occupava anche delle visite mediche. Gestiva la mia agenda e riusciva così a incastrare questi impegni con quelli pubblici". Ma rientra tra i compiti di un'assistente parlamentare prenotare il parrucchiere? "Non accade solo a me, ma a tutte le persone che hanno agende complesse: dispongono di persone di fiducia per simili incombenze. Un uomo può chiedere aiuto alla compagna, una donna sola no".

