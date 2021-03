Renato Zero, "viva il vaccino!". La foto della dose scatena la vergogna contro il cantante: eppure, lo scorso anno...

25 marzo 2021 a

Renato Zero si è vaccinato e lo ha fatto sapere a tutti con una foto postata su Facebook. Il cantante si è raffigurato con un cappelletto nero di lana in testa, la mascherina sempre nera, nell'attimo in cui lo stavano vaccinando. Si è dimostrato subito entusiasta e ha commentato il suo post anche guardando al futuro con il solito tocco di ironia che lo contraddistingue: "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!".

Zero si è vaccinato nel Lazio, dove la campagna vaccinazione è all'avanguardia. Da sabato 20 marzo 2021 la prenotazione on line della vaccinazione è stata estesa nel Lazio anche alle età età 70-71 anni (i nati nel 1950-1951). Proprio la nascita di Zero, nato a Roma nel 1950. Ma c'è chi parla di effetto spot e non mancano le polemiche. Per ora vanno avanti le persone con delle patologie, ma il cantante che tiene molto alla sua privacy, non ha detto nulla su queste eventualità.

L'anno passato però rispose infatti infastidito alle illazioni su una sua presunta malattia: "Ma che devo fa’? Mi devo presentare col certificato medico? Con le analisi del sangue in mano? Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo". Dove si è vaccinato Renato Zero, nel complesso futuristico della Nuvola all’Eur creata da Massimiliano Fuksas, è disponibile anche per fasce d’età antecedenti a quelle scandite dalle norme regionali. Ovviamente tanti i commenti al post di Zero. I sorcini hanno risposto in massa con tanti cuoricini in risposta al messaggio del cantante. Anche ,colleghi famosi dello spettacolo, come Leonardo Pieraccioni e lo stesso governatore del Lazio, Nicola Zingaretti che ha postato il simbolo del battito di mani.

