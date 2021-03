Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio e Cruciani a valanga: "Volevano impiccare Conte, ora zitti e muti, tutti nel governone"

26 marzo 2021 a

a

a

"L'incosistenza dei ristori è evidente, l'ha detto anche Mario Draghi". Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio su Rete4, dà voce alle categorie più devastate dell'emergenza Covid e da un anno di zone rosse, lockdown, false ripartenze, riaperture mancate e soprattutto sostegno economico irrisorio o tardivo da parte dello Stato. "Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto", ha ammesso il premier. E Giuseppe Cruciani, in studio da Del Debbio, incalza: "Se Giuseppe Conte avesse fatto le stesse cose che ha fatto Draghi in questi giorni sulla questione ristori, e non solo, probabilmente lo avrebbero impiccato, crocifisso e saremmo stati qui a dire vergogna!".

"Non dica stupidate", "ce l'hai il coraggio?". Romano sproloquia sul vaccino e fa faccette, Cruciani lo asfalta: rissa da Del Debbio | Video

"Tu parli senza sapere, adesso difendi anche Conte", lo provoca Claudia Fusani, giornalista di Tiscali. Ma il conduttore della Zanzara su Radio 24 va avanti a spron battuto: "L'unica differenza è che Draghi, rispetto al parac***smo di Conte, ha detto onestamente che non ci sono i soldi ma questo non modifica la realtà, a questa gente non frega nulla". La questione, semmai, è politica.

"Purtroppo, mentre prima c'era qualcuno, Forza Italia e Lega, che diceva 'vergogna Conte, non date i ristori', ora tutti zitti e muti. E questi signori qui che giustamente protestano e dicono che i ristori di Draghi sono briciole assolute non hanno più voce, non hanno nessuno che si batte per loro. Prima Salvini, Gasparri dicevano 'cattivo Conte', ora tutti zitti e allineati". "Tutti nel governone, tutti nel governone", ripete un po' sconsolato anche Del Debbio. E gli altri ospiti, dal direttore della NotiziaGiornale Gaetano Pedullà, ultrà grillino, fino all'eurodeputato leghista Antonio Maria Rinaldi, ascoltano in silenzio e forse un po' in imbarazzo.

"Temo il peggio. Origliando qua e là...". Rivolta e caos per le strade, la bomba di Mauro Corona: perché l'Italia può saltare in aria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.