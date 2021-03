Maria Giovanna Maglie e lo scandalo dell'Ong Mediterranea: "125mila euro per 27 immigrati, come sono buoni loro"

27 marzo 2021 a

“Come sono buoni loro”, ha esclamato Maria Giovanna Maglie commentando la notizia degli immigrati trasportati in cambio di denaro. “Sentite le intercettazioni dell’ex no global Luca Casarini - ha aggiunto la giornalista nel suo tweet - provano che la Ong Mediterranea Saving Humans ha incassato 125mila euro per il trasbordo di 27 clandestini dalla petroliera Maersk Etiemme alla nave Mare Jonio”. Le intercettazioni emerse in queste ore lasciano ben pochi dubbi alla procura di Ragusa, che è così riuscita a ricostruire in maniera piuttosto approfondita l’intera vicenda.

Il bonifico di 125mila euro è stato effettuato dalla Maersk Tankers sul conto della Idra social shipping, che è proprietaria della Mare Jonio. A parlare a telefono con Casalini era stato Beppe Caccia, capo missione dell’operazione migranti in cambio di soldi. I due avevano concordato che il bonifico doveva apparire come il pagamento di “una fattura per attività di navigazione della Idra a dei partner privati”. Gli indagati sono otto, tutti accusati di aver trasbordato i migranti in cambio di denaro, come emerso da intercettazioni telefoniche e riscontri documentali.

Il procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna, ha confermato di aver riscontrato “una laboriosa negoziazione protrattasi dagli inizi di settembre al 30 novembre 2020”. La richiesta iniziale per il trasporto dei clandestini era addirittura di 270mila euro, ma evidentemente la contrattazione è andata a buon fine. Casarini è stato intercettato anche mentre parlava con Alessandro Metz, armatore della Mare Jonio, e sosteneva che “domani a quest’ora potremmo essere con lo champagne in mano a festeggiare perché arriva la risposta dei danesi”.

