Verissimo, Maria Elena Boschi "stregata" da Silvia Toffanin: dopo la puntata, un gesto senza precedenti

La super-ospite dell'ultima puntata di Verissimo, quella di ieri, sabato 27 marzo in onda su Canale 5 e condotta come sempre da Silvia Toffanin, è stata per certo Maria Elena Boschi. L'ex ministro ed esponente di Italia Viva si è raccontata a tutto tondo, lontana dalla politica. Ha parlato dell'amore che prova per Giulio Berruti, sul quale ha speso parole dolcissime, e ha rivelato di volere un figlio. E ancora, la Boschi ha raccontato l'odissea e l'orrore subito da uno stalker, che a lungo la ha perseguitata e la ha "condannata" a vivere sotto protezione. Insomma, un'intervista molto intima, irrituale: la Boschi, così, si era mostrata poche volte.

E il fatto che tra la renziana e la Toffanin ci sia stata una grande empatia lo ha dimostrato anche quanto accaduto dopo la messa in onda della puntata. Infatti, la Boschi su Twitter ha speso delle parole significative per la conduttrice Mediaset: "Grazie a Silvia Toffanin e a Verissimo per avermi dato l’opportunità di parlare di un pezzetto di me... e grazie soprattutto a voi per i bei messaggi che mi avete mandato", ha twittato aggiungendo un cuoricino rosso. Altro messaggio irrituale, di una Boschi che non vuole parlare di politica, ma di se stessa.

Su Berruti, la deputata ha detto: "Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono". Dunque, la Boschi ha ammesso che vorrebbe il matrimonio: "Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi", ha concluso.

