Moira Orfei, la figlia Shannon: "Pur di avere qualcosa da mangiare...". Un racconto devastante: sul lastrico, come è ridotta

Tre le categorie colpite in modo durissimo dal coronavirus, anche il mondo del circo. Già, in pochi ci pensano. Ma senza pubblico e senza spettacoli, per un circo è finita. Un dramma, uno dei molti al tempo della pandemia, ma di cui si sente parlare pochissimo. E per comprendere che cosa sta accadendo, basta sentire quanto rivelato da Shannon Orfei, figlia della mitica Moira Orfei, l'attrice, personaggio televisivo e soprattutto circense scomparsa nel 2015.

"Siamo costretti a chiedere da mangiare alla Caritas", si è sfogata Shannon Orfei, che nel circo ha il ruolo di equilibrista. La figlia di Moira Orfei ha dunque lanciato un appello per richiamare l'attenzione sulla situazione dei lavoratori e degli animali del mondo del circo. "Abbiamo lavorato solo tre mesi - premette -. Ci siamo fermati nel febbraio scorso, abbiamo ripreso a luglio, poi il nuovo stop. La situazione è difficilissima", rimarca.

Una testimonianza drammatica. Ma Shannon, poi, aggiunge: "Per fortuna in Friuli-Venezia Giulia abbiamo trovato tanta brava gente, di cuore, che ci ha aiutato. Agli animali, grazie alla Coldiretti e alla Protezione civile, non manca nulla. Ma noi non sappiamo come andare avanti - sottolinea -. Abbiamo asini, cavalli, dromedari, tigri e mucche scozzesi in buona salute, ma così non possiamo andare avanti", conclude Shannon Orfei il suo toccante appello.

