Mezz'ora in più, David Sassoli sul caso AstraZeneca: "Potrebbero esserci risarcimenti clamorosi"

28 marzo 2021 a

a

a

"C'è stata un'incapacità dell'Europa nel gestire i contratti e l'approvvigionamento di vaccini?": di fronte alla domanda di Lucia Annunziata, David Sassoli non ha potuto che rispondere in maniera affermativa. Il presidente del Parlamento europeo, ospite di Mezz'ora in più su Rai 3, ha spiegato: "C'è stato un errore di trasparenza perché questi contratti prevedono delle clausole riservate e questo in un sistema democratico non dovrebbe essere consentito".

Vladimir Putin? Non proprio, sconcertante gaffe di Mara Venier: cosa le esce di bocca, gelo in Rai | Video

E infatti, poi, Sassoli ha spiegato che il Parlamento europeo ha chiesto e continuerà a chiedere alla Commissione, incaricata di stipulare i tanto discussi contratti con le aziende farmaceutiche, maggiore coerenza e trasparenza. "Ma questi contratti per chi dice ‘ti do 100milioni di fiale, poi te ne dà 20 milioni’ prevedono una penalità o no?", è intervenuto Paolo Mieli, storico giornalista del Corriere della Sera.

Nominano "AstraZeneca", Mara Venier reagisce così: esplode la polemica, un caso in Rai

Anche in questo caso Sassoli ha risposto di sì: "Ci sono penalità caso per caso". "E perché non si conoscono?", lo ha incalzato Mieli. A quel punto il presidente del Parlamento europeo ha replicato: "Adesso si conosceranno, l’altro giorno la direzione generale salute ha detto che una delle violazioni del contratto con AstraZeneca, che è il più discusso, prevedeva la fabbricazione di vaccini in cinque stabilimenti, mentre è in funzione uno solo. E per questo c’è una sanzione". Il giornalista gli ha chiesto che tipo di sanzione e Sassoli ha aggiunto: "Potrebbero esserci risarcimenti clamorosi, sono in ballo i soldi degli Stati membri".

Video su questo argomento "Quasi tre milioni di dosi". Vaccino, ci pensa il generale Figliuolo: la promessa agli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.