Stasera Italia, Massimiliano Fedriga avverte il governo: "Se questa è la logica, il Paese va in rovina"

Il modo in cui il governo ha "aiutato" le imprese finora è del tutto sbagliato secondo Massimiliano Fedriga. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, il governatore del Friuli Venezia-Giulia ha fatto questo ragionamento: "Se un’impresa chiude e la soluzione non è far sopravvivere l’impresa ma dare l’assistenza a chi quell’impresa la chiude non va bene. Va in rovina il Paese se questa è la logica".

Per Fedriga, insomma, bisogna credere e investire nelle imprese, non accompagnarle dolcemente alla chiusura. "Quando si dice che non ci sono soldi per aiutare, io penso invece che sia lungimirante per le casse dello Stato tutelare la sopravvivenza di imprese e piccole imprese. Perché vuol dire che da qui ai prossimi anni avrò un’impresa che quando ricomincerà a lavorare ricomincerà a pagare le tasse e a fare introiti per lo Stato". Bisognerebbe guardare al lungo termine, quindi.

"Se l’alternativa è l’assistenzialismo, sarà un dramma non per qualche mese, ma per decenni - ha continuato il governatore -. O entriamo nella logica che lo scopo è quello di far sopravvivere più imprese possibili per dare una prospettiva di futuro al Paese oppure sarà un dramma. Altro che reddito di cittadinanza, non avremo soldi per darne a nessuno. Dobbiamo impostare oggi una politica di salvaguardia delle imprese e domani di sviluppo di quelle imprese. Se oggi le imprese muoiono, non avremo più su che costruire l’Italia del post pandemia".

