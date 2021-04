Lilli Gruber mai vista prima, paparazzata al parco così: gambe pazzesche. E col marito... senza precedenti

01 aprile 2021 a

Fermi tutti, perché Lilli Gruber così non la abbiamo davvero mai vista. Siamo abituati a vederla elegantissima, con look aggressivi, nel suo studio tendenza-sinistra, quello di Otto e Mezzo, il programma che alla sera, da anni, conduce su La7. E, insomma, non siamo certo abituati a vederla così come ce la mostra Chi, con l'ennesimo scoop fotografico del settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini. Ecco Lilli la rossa impegnata a fare fitness, in bici, insieme al marito Jacques Charmelot. E vestita così come il fitness impone.

Si scopre così una Gruber sportiva e molto muscolosa. Ma anche dolce: al termine dell'allenamento, la coppia viene paparazzata mentre si scambia un appassionato bacio, seduti su un muretto. Lilli sfoggia una giacca e pantaloncini cortissimi, che mettono in mostra le gambe atletiche, ai piedi scarpe da tennis. Insomma, lanciatissima in mountain-bike, e il fisico sta lì a dimostrarlo. Il tutto in una bella giornata di sole a Roma: la coppia si allena all'interno di un parco.

E come detto, dopo la fatica ecco scoppiare la passione. Prima Lilli e Jacques si sdraiano su una panchina per prendere un po' di sole, dunque i baci, catturati dai fotografi del rotocalco. La Gruber e il giornalista francese si sono sposati nel 2000 e le indiscrezioni parlano di una coppia solidissima ed affiatata. Le foto di Chi altro non fanno che dimostrarlo: piena sintonia. E non solo sul fitness e la bicicletta...

