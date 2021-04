L'aria che tira, la poliziotta si vergogna del governo? Pasqua, restrizioni folli: l'ira di Myrta Merlino

02 aprile 2021 a

Myrta Merlino collegata da casa con L'aria che tira, su La7, chiede a Girolamo Lacquaniti dell'Associazione Nazionale Funzionari Polizia: "Per Pasqua se io uscissi e prendessi la macchina per andare a Napoli potrei dare un bacio a mio padre, già vaccinato?". La risposta di Lacquaniti: "Mi dispiace, purtroppo no. Anche se si è vaccinati non si ha possibilità maggiori a chi non lo è, si è costretti agli stessi obblighi e limiti di tutte le altre persone non ancora vaccinate. Non sono io che faccio le leggi. Mi dispiace dover rispondere di no alla Merlino". Insomma, la poliziotta sembra quasi prendere le distanze dalle leggi in vigore, dalla stretta che impone di non poter vedere i propri genitori a Pasqua se abitano fuori dal comune. Nemmeno se i genitori sono vaccinati.

Insomma, "si può svolgere l'attività motoria, la passeggiata, è consentito portare fuori il cane e andare in bicicletta". Ma non si può andare a trovare i parenti. Anche se questi sono vaccinati. Quindi Myrta Merlino come tanti altri italiani che si trovano nella stessa condizione non potrà andare a trovare il padre.

Una risposta quella del poliziotto che non deve essere piaciuta molto alla conduttrice. Che su Twitter ha poi scritto: "In diverse regioni italiane non sarà possibile recarsi nelle proprie #secondecase durante #Pasqua. Mi chiedo: quindi verranno sospese anche Imu, Tari e le altre tasse giusto?". Purtroppo nulla di tutto ciò.

Un cinguettio che ha scatenato i suoi follower: "Ero convinto che le tasse si pagassero sul possesso non sull'uso. Sarebbe davvero rivoluzionario pagare, ad esempio, il bollo auto in base ai chilometri percorsi. O il canone Rai in base ai minuti visti. Ma mi pare che non sia così", scrive uno. "Vero, però mi stai costringendo a non usufruirne", risponde un altro. Compreresti un'automobile sapendo che impongono di non poterla guidare? Dai un po’ di buon senso". Il dibattito è aperto. L'Italia è chiusa.

