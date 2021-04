Gianni Morandi, ustionato il 15% del corpo. Confessione drammatica: "Per cambiarmi le bende devono sedarmi"

04 aprile 2021 a

Il dramma di Gianni Morandi dietro il sorriso, che il cantante di Monghidoro continua a esibire su Instagram anche se ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena da quasi tre settimane. Il 76enne è rimasto vittima di un incidente domestico nel giardino della sua casa alle porte di Bologna, mentre stava bruciando delle sterpaglie. Ricoverato d'urgenza, ha riportato ustioni sul 15% del corpo. I medici hanno deciso di non operarlo, nonostante la gravità della situazione, e se il decorso sarà buono dovrebbe poter tornare a casa tra una decina di giorni.

"Col passare dei giorni mi spavento sempre di più - ha spiegato con la consueta sincerità in una intervista al Quotidiano nazionale -. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda".

Di fatto, si è visto la morte in faccia. "Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante - sottolinea l'autore di classici immortali della canzone leggera italiana come Andavo a 100 all'ora e Fatti mandare dalla mamma - è che ho salvato la faccia. Ma ti dico: non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano. Il nostro cervello al 70% usa le mani". E non è un caso che su Instagram le metta ben in evidenza, ferite e fasciate. Ha riportato ustioni un po' su tutto il corpo, tranne il viso: oltre alle mani, è rimasto ferito alle ginocchia, sul gluteo, alla schiena e all’orecchio. "Quando mi cambiano le bende devono addormentarmi", ha spiegato dichiarando di provare ancora oggi molto dolore durante le medicazioni

