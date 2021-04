Fabrizio Corona, "qualcuno capirà". Terrificante messaggio dal carcere di Monza: pensa al suicidio

05 aprile 2021 a

a

a

Nuovo capitolo nel calvario di Fabrizio Corona, una Via Crucis umana, giudiziaria e sanitaria. Nel giorno di Pasqua, sul profilo Instagram dell'ex re dei Paparazzi viene pubblicato un pensiero dai contorni inquietanti: "Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà". Un post che conferma come la sua situazione sia gravissima.

"Mi manca vivere, sono molto stanco": Fabrizio Corona, la richiesta d'aiuto dal carcere di Monza

Corona è stato arrestato nuovamente qualche settimana fa. Quando gli agenti, con gran dispiegamento di forze, sono andati a prelevarlo a casa, il 47enne ex compagno di Nina Moric e Belen Rodriguez è esploso in gesti di autolesionismo, calci e pugni ai vetri dell'ambulanza, violenze e resistenza ai pubblici ufficiali. Da qui il trasporto all'ospedale di Niguarda, con ricovero nel reparto psichiatrico. Massimo Giletti, a Non è l'Arena, ha letto una straziante lettera-confessione inviatagli da Corona stesso, in cui si parlava di atti cannibalismo, morsi al braccio per strappare i punti di sutura al braccio, un folle delirio auto-distruttivo.

"Spero una cosa". Belen, fulmine a ciel sereno: sua mamma scrive all'ex "cognato" Fabrizio Corona. Clamoroso

Trasferito poi al carcere di Monza, dove dovrà scontare gli ultimi 3 anni di pena, Corona sembra sempre più un soggetto a rischio. E quel messaggio su Instagram conferma gli istinti suicidi dell'imprenditore. "Mio figlio è malato, non può stare in carcere, andrà a morire", ripete da giorni sua madre Gabriella. Lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha ribadito: "Il problema di Fabrizio Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.