L'Aria che tira, la confessione di Renato Brunetta: "Quando parlo con mia moglie mi addormento", come lo ha 'ridotto' Draghi

07 aprile 2021 a

a

a

"Siamo un governo di unità nazionale. A parte la bravissima Giorgia Meloni, tutto il Parlamento è dentro questo governo. Ci sono bravissimi ministri, sia tecnici che non tecnici": Renato Brunetta, ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha solo belle parole per l'esecutivo guidato da Mario Draghi. Un esecutivo nel quale lui stesso dice di trovarsi molto bene. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto: "Draghi ha una credibilità nazionale e internazionale che garantisce tutti".

Hanno finalmente trovato l'erede del Cav? "Molto gradito agli elettori di Forza Italia". Nome e numeri: sondaggio clamoroso

"Lavoriamo 14-15 ore al giorno", ha continuato il ministro. Che a tal proposito ha anche raccontato un aneddoto privato: "Quando la sera arrivo a casa, mi addormento mentre parlo con mia moglie". Poi però ha aggiunto che secondo lui tutti stanno lavorando bene, nonostante alcune polemiche: "La gente ci giudica ed è giusto che dia la propria valutazione".

La tregua è finita. Retroscena: lo sfregio di Draghi che Salvini non può digerire, subito conseguenze radicali

"Ma da che parte sta Matteo Salvini? Ho capito che lui addirittura chiede la testa di Roberto Speranza", ha chiesto la conduttrice. "Non l’ho mai sentito. Salvini ha fatto una scelta europeista ed è assolutamente un bene. Ha fatto la scelta di entrare in questo governo, poteva anche non farlo - ha replicato Brunetta, mostrando totale fiducia nel leader della Lega -. Si sta comportando in maniera leale, poi Salvini è Salvini e ha il suo linguaggio. Lui è comunque una sicurezza dal punto di vista della coalizione di governo. Sarebbe stato diverso se fosse stato fuori".

Video su questo argomento "Momento Hamilton". Coronavirus, Brunetta-show: il diktat, andare a razzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.