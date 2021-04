Tagadà, la pagliacciata di David Parenzo: "Battaglia contro Erdogan". Si presenta in studio così: sconcerto

08 aprile 2021 a

“Dietro le quinte c’è il nostro David Parenzo. Questo studio è casa sua… non ci credo, sta arrivando con una sedia”. Tiziana Panella è rimasta un po’ interdetta dall’ingresso del giornalista, che a Tagadà si è presentato con uno sgabello: “Me lo sono portato come omaggio, come battaglia nei confronti di Erdogan”. “Ma tanto tu, in quanto maschio, ti saresti seduto comunque”, gli ha fatto notare la conduttrice di La7, che poi ha aggiunto: “Dovevo portarmela io la sedia, però questo è un gesto evocativo e lo apprezziamo”.

Poco prima sempre su La7, a L’aria che tira, Myrta Merlino aveva affrontato il caso di Ursula von der Leyen lasciata senza sedia nell’incontro con Erdogan: “Ognuna di noi donne deve agire, in alcuni casi bisogna piantare una grande grana e non bisogna essere educate. Erdogan è un signore molto lontano dalla democrazia, dai diritti e dalle donne. Anche una donna di potere non ha potere di ribellarsi. Io ho fatto un sogno, ho immaginato Ursula che se ne va. Finché non lo facciamo noi donne nessuno ci lascerà né sedie né poltrone né ruoli di potere, dobbiamo prenderceli”.

Il sofa-gate però non esiste per i turchi, secondo cui non esiste alcun affronto: “Durante la visita - hanno fatto sapere fonti governative di Ankara all’Ansa - è stato seguito il protocollo standard. La presidente della Commissione europea non è stata trattata in modo diverso. Né la delegazione Ue ha chiesto una diversa disposizione. In questa situazione, ci saremmo aspettati che i due ospiti si fossero accordati tra loro”.

