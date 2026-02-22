David Parenzo costretto a presentare il libro in un luogo segreto: paura per il giornalista

Ci risiamo. Allo schifo non c’è mai fine e le zucche vuote ornate di kefiah ne sono l’esempio più fulgido. David Parenzo, che per il pacifico popolo pro-Pal è colpevole di essere ebreo e per questo va punito, oggi è costretto a presentare il suo libro in un luogo segreto, che ovviamente conoscono soltanto i partecipanti all’evento – comunque tanti – e possiamo dire solo che sarà a Padova, dove l’amico e giornalista è nato.

Il libro si intitola “Lo scandalo Israele”, ripercorre fondazione, vicende storiche e amore dell’autore per quella terra, e la presentazione era stata programmata alla Scuola della Carità. Però le minacce a Parenzo e agli organizzatori, come detto, hanno obbligato le forze dell’ordine a indicare un’altra sede, che è stata comunicata a chi si era già prenotato.