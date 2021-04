Laura Boldrini, annuncio-choc: "Sono malata e sì, ho paura. Mi aspetta un intervengo e un lungo cammino di cure"

08 aprile 2021 a

a

a

Laura Boldrini ha rivelato di essere malata e di aver bisogno di un’operazione che la terrà lontana dalle attività politiche e parlamentari per un po’ di tempo. “Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po’ paura”, ha scritto la deputata del Pd in lungo messaggio pubblicato su Facebook. Un messaggio che ha colto un po’ tutti di sorpresa, dato che non si avevano notizie della malattia della Boldrini.

La quale ha voluto spiegare la situazione a chi la segue nel suo percorso politico e parlamentare: “Dopo giorni di accertamenti medici è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe”.

Al tempo stesso la Boldrini ha manifestato grande fiducia nei confronti di chi la opererà: “Ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita. Un grazie alla mia famiglia, a tutti gli amici e a tutte le amiche, ai colleghi e alle colleghe e al personale sanitario che sono sicura mi aiuteranno in questa battaglia con le giuste cure, l’affetto e la vicinanza”.

