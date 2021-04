Massimo Galli luminare contro il Covid? La classifica ufficiale di virologi e scienziati: sempre in tv, ma è indietro

09 aprile 2021 a

a

a

Non sempre i virologi che vanno in tv sono i migliori. Lo ha dimostrato la classifica stilata da Scopus, la più grande banca dati della ricerca scientifica nel mondo. Quest'ultima, considerata da molti come la bibbia della scienza, contiene un numero indefinito di citazioni, articoli e pubblicazioni, ma è famosa anche per il calcolo del cosiddetto H-Index, una sorta di indice di affidabilità e autorevolezza degli scienziati, basato sul numero di ricerche pubblicate e di citazioni collezionate. Tra questi, come fa notare il Giornale, ci sono anche virologi, infettivologi, immunologi ed epidemiologi.

"Ho cercato quei numeri disperatamente". Dramma-AstraZeneca, il crollo di Massimo Galli in tv

Nel ranking stilato da Scorpus si nota che molti degli scienziati spesso ospiti in tv hanno un H-Index molto basso. "Con tutti gli impegni catodici, difficile produrre materiale importante nel campo della ricerca scientifica", scrive il Giornale. Uno dei risultati più bassi è quello di Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, spesso ospite dei programmi tv di La7 ma anche della Rai: il suo indice è fermo al 7. Il punteggio più alto, al contrario, è quello di Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano: con più di 135mila citazioni per 1222 documenti raggiunge un H-Index di 172. Nel mezzo alcuni tra i più accreditati esperti della televisione, come Massimo Galli.

"Cosa potrebbe esserci dietro". AstraZeneca, bomba di Galli sulla Germania: l'ipotesi estrema sullo stop al vaccino

Galli, infettivologo del Sacco di Milano, è riuscito a raggiungere un punteggio medio, ma non eccellente, pari a 56. Sopra di lui Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, con 57; e Andrea Crisanti, virologo dell'università di Padova, con 60. Numeri molto bassi anche per altri grandi protagonisti dei talk televisivi. Roberto Burioni, per esempio, ha un H-Index di 27. Peggio di lui il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro (24) e Fabrizio Pregliasco (16). Per quanto riguarda i membri del Cts, è molto buono il risultato raggiunto dal coordinatore Franco Locatelli, che ha un indice pari a 103.

Una bella "trovata". Massimo Galli prevede sventura: dopo Pasqua andiamo a sfracellarci?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.