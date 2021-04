Filippo di Edimburgo, Antonio Caprarica sconvolto: "Era impossibile intervistarlo, ora l'incognita del Covid"

09 aprile 2021 a

a

a

Antonio Caprarica, storico corrispondente del Tg1 da Londra, è pronto a partire. La notizia della morte del principe Filippo di Edimburgo (marito della Regina Elisabetta) l’ha sconvolto. “L’ho incontrato spesso. Era impossibile intervistarlo - come potrete immaginare”, svela in diretta al telefono con RTL1025 News. “Ci saranno i funerali di stato, come avviene nel caso della morte di un membro della famiglia Reale”, continua. “Verrà alzata la bandiera nazionale, come è avvenuto nel 1997 con la morte di Diana. Ma in questo caso occorre capire cosa accadrà con la questione Covid. Insomma cosa possa accadere. Nei giorni scorsi Filippo era stato operato al cuore. Le sue condizioni erano migliorate, ma poi tutto è precipitato”, continua Caprarica.

Video su questo argomento Filippo di Edimburgo tre passi dietro la Regina: perché provo simpatia per lui

Il principe di Edimburgo muore all’età di quasi 100 anni. Era in buone condizioni di salute ed aveva aveva continuato a guidare l’auto fino all’incidente di pochi mesi fa. In Inghilterra cresce l’attesa per un messaggio che la Regina potrebbe rilasciare, ma il condizionale è d’obbligo in questi casi. Sui social la notizia, intanto, è schizzata in tendenza occupando le prime posizioni assolute con migliaia di tweet in pochi minuti. Settant’anni fa aveva sposato la Regina. Sempre un passo dietro Elisabetta, come da protocollo, Filippo è stato spesso definito come l’uomo delle gaffes per il suo carattere spontaneo.

Morto il principe Filippo di Edimburgo. Il dramma nelle parole della Regina Elisabetta: "Come se n'è andato", strazio a Corte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.