Striscia la Notizia, "dove è stata avvistata Rajae Bezzaz". Impensabile soffiata dall'Africa sull'inviata, cosa sta succedendo?

Viaggio di lavoro o personale? Rajae Bezzaz, una delle inviate più conosciute del tg satirico Striscia la Notizia, è stata avvistata a Dakar in Senegal. Lo ha rivelato Alberto Dandolo su Oggi. Tuttavia non si sa cosa stia facendo la Bezzaz lì. Intanto, però, l'inviata di Striscia si dedica anche alla scrittura. Il suo primo libro, edito da Cairo, si intitola "L' araba felice". Il sottotitolo invece recita: "La vita svelata di una musulmana poco ortodossa".

Proprio negli ultimi giorni, inoltre, Rajae è stata vittima di uno sgradevole episodio. L'inviata, in particolare, ha raccontato per Striscia la Notizia che l’ambasciata della Guinea Equatoriale occupa un immobile a Roma senza pagare l’affitto e le spese condominiali. Ma quando ha raggiunto il condominio in questione, la Bezzaz è stata insultata e aggredita anche fisicamente. In particolare, sia lei che la sua troupe sono stati presi di mira dal custode dell'edificio, che ha preso le parti dell'ambasciata.

Nel servizio di Striscia, inoltre, viene spiegato che da anni la rappresentanza diplomatica in Italia è affidata alla nipote del presidente della Guinea, che non paga spese condominiali da circa 13 anni e ha accumulato un debito di 70mila euro: "Il giudice ha chiesto di liberare l’immobile detenuto senza alcun titolo, però l’ambasciata non può essere sfrattata dalle autorità italiane, ci dovrebbe pensare il ministro degli Esteri", ha concluso l'inviata.

