Emilio Fede, il giallo sul ricovero: incidente domestico o travolto da un'auto?

11 aprile 2021 a

a

a

L'ultimo ricovero di Emilio Fede, ora, si tinge di giallo. Nella giornata di ieri, sabato 10 aprile, si è appreso del ricovero "in gravi condizioni" dell'ex direttore, il cui "fisico è provato", trapelava dal San Raffaele di Milano. Dunque, le indiscrezioni circa una reinfezione da coronavirus, lo stesso Covid per il quale Fede era stato ricoverato lo scorso dicembre.

"Con lui ho fatto la storia". Morto Enzo Spaltro, un dramma per Emilio Fede: quel caso senza precedenti in tv

Eppure, poco dopo ecco la smentita del diretto interessato: "Il Covid non c’entra niente – ha fatto sapere Fede – mi trovo al San Raffaele per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo". Ma non è finita, perché poche ore dopo sempre l'ex direttore ha aggiunto: "Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito".

"Draghi chiede a...". Gaffe senza precedenti per Mentana: parla di Speranza, ma occhio al nome che gli esce. Beccato in pieno | Video

Insomma: coronavirus? Caduta? Incidente? Che diavolo è successo ad Emilio Fede? Esclusa la pandemia con ragionevole certezza, perché poi si è scoperto che è stato operato a braccia, gamba e spalla. Insomma, pare proprio essere stato travolto: "L'incidente - ha poi aggiunto Fede - è avvenuto l’altro ieri. Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza. Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio", ha concluso. Ma un piccolo alone di mistero,

"Condizioni critiche". Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: ore di angoscia, filtrano voci angoscianti resta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.