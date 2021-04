Danilo Toninelli e la frase 'rubata' a Giuseppe Conte: "Il riccioluto che...", brutale umiliazione per il grillino

11 aprile 2021 a

a

a

In prima pagina sul Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis, nell'edizione di oggi, domenica 11 aprile, si parla di Giuseppe Conte (quasi) leader del M5s. Vengono riportate le sue parole, "vorrei conoscervi", ha detto l'ex premier rivolgendosi a tutti gli eletti grillini. Insomma, il presunto avvocato del popolo muove i primi passi politici nel partito, un partito in ormai sempiterna crisi di consensi e che spera di rilanciarsi proprio con l'ex premier, sponsorizzato in primis da Beppe Grillo.

"No a un'estate di sbarchi". Salvini, bomba-Gregoretti sul governo: "Draghi lo sa", diktat alla Lamorgese

Ma in prima pagina sul Tempo, oltre alla notizia, ecco anche la foto di Conte, un primo piano in cui si mostra corrucciato, con la mano sulla fronte. Una foto che ospita la satira graffiante di Osho, che va a colpire ed affondare Danilo Toninelli, forse il più improbabile tra tutti gli improbabili M5s. Sotto al titolo "vorrei conoscervi" e sopra la foto di Conte, ecco le parole attribuite da Osho all'ex premier: "Oddio come se chiamava quello riccioluto che girava sempre in monopattino?". Il riferimento è ovviamente a Toninelli.

Giorni difficili, per il fu ministro delle Infrastrutture. Ieri, sabato 10 aprile, dopo la richiesta di non luogo a procedere contro Matteo Salvini nel processo Gregoretti a Catania, Toninelli ha infatti dovuto incassare il duro attacco di Giulia Bongiorno, legale del leghista, che ha parlato di lui definendolo "ministro a sua insaputa". Il riferimento era alla peculiare teoria di Toninelli, ossia che sulla Gregoretti Salvini avrebbe deciso in autonomia. Teoria bocciata anche dal pm.

"Rinnegato, ministro a sua insaputa". Trionfo-Gregoretti, la Bongiorno distrugge Toninelli: la pagliacciata del grillino in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.