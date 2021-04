Helena Christensen, ricordate la top model? Senza veli, come si mostra a 52 anni: una foto spettacolare

12 aprile 2021 a

a

a

Helena Christensen a 52 anni sfoggia ancora un corpo meraviglioso. Lo fa con orgoglio incantando i suoi tanti fan. Posa tutta nuda per uno scatto social. Sinuosa e con forme da sballo che di tanto in tanto si diverte a mettere in mostra sui social, senza pudore e con tanta malizia.

"Puffiamoci!". Clamorosa Cristina D'Avena, a 56 anni così: top scollato, il décolleté esplode | Guarda

Nello scatto in bianco e nero la Christensen è un vero portento: occhi magnetici e profondi e un corpo statuario mostrato senza veli. Seduta con le gambe raccolte al petto, copre le parti intime con la posa ma svela quel tanto che basta per scaldare gli animi dei follower. Negli anni '90, Helena è stata una delle top model più ammirate e desiderate. Ora che ha abbandonato le passerelle (con qualche prestigiosa eccezione) ha scelto Instagram come passerella per i tantissimi fan. Dal suo buen retiro immerso nei boschi dello stato di New York incanta i follower con scatti maliziosi e provocanti, sfoggiando il suo corpo da favola.

"Ci vediamo dopo". Striscia, la foto "illegale" delle veline: così prima della diretta, roba da impazzirci | Guarda

Helena Christensen ha debuttato sulla passerella di un concorso di bellezza. Nel 1986 ha vinto la fascia di Miss Danimarca, rappresentando anche il suo paese a Miss Universo. A darle la grande popolarità internazionale è stato il videoclip di Wicked Game di Chris Isaak (uscito nel 1990). Qui interpreta la musa del cantante, rimanendo per lo più in topless con un effetto vedo-non-vedo creato dalla telecamera. Il suo profilo Instagram è seguito dal oltre 800mila persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.