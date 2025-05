Otto e Mezzo, Bocchino inchioda la sinistra: "Chi ha armato il killer di Washington"

"Si sta strumentalizzando da più parti": Italo Bocchino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito dell'attentato a Washington in cui sono stati uccisi due funzionari dell'ambasciata di Israele. "Il killer di Washington - ha sottolineato il direttore editoriale del Secolo d'Italia - è un pazzo criminale però le mani e le armi dei pazzi criminali vengono caricate anche da alcuni cervelli".

Secondo il giornalista, insomma, "c'è comunque un movimento, soprattutto negli Usa, antisionista ma anche antisemita nelle università e nei circoli culturali. Cioè c'è un movimento che poi può armare dei pazzi criminali. Si tratta di movimenti contro Israele ma anche antisemiti". Passando alla politica, poi, Bocchino ha spiegato: "Il tema di Gaza Meloni l'ha affrontato l'ultima volta che ha parlato in Parlamento. Ha detto che è inaccettabile quello che sta accadendo e che l'Italia sta facendo degli sforzi diplomatici insieme ad altri Paesi, soprattutto per far entrare gli aiuti a Gaza. Però non dobbiamo dimenticare quello che è successo il 7 ottobre e che l'antisemitismo in Occidente comunque è strisciante".