David Parenzo, il punto più basso: "Sapete chi è quello che parla'?". Esalta Boris Johnson per difendere Roberto Speranza

David Parenzo ha rilanciato sui social il video in cui Boris Johnson sottolinea che se la Gran Bretagna da ieri è tornata ad affollare i pub e a fare shopping è solo grazie al lockdown, e non alla campagna di vaccinazione, i cui effetti positivi si vedranno più avanti nel tempo. “Quello che parla non è Roberto Speranza, bensì un signore che solo un anno fa diceva ‘teniamo tutto aperto e facciamo l’immunità di gregge’. Poi ha capito, ha cambiato strategia e oggi ha vinto”, ha scritto Parenzo in un tweet.

La Gran Bretagna ha iniziato a uscire dal terzo lockdown nazionale, che è durato oltre tre mesi: ciò è stato possibile grazie al calo dei contagi, ma il premier ha avvisato che le riaperture comporteranno una inevitabile ripresa di casi e decessi. Non a caso Johnson ha rivolto un appello molto sentito ai suoi connazionali: “Riaprire comporterà inevitabilmente più intenzioni e, purtroppo, più ricoveri in ospedale e più morti, la gente deve saperlo. È molto importante che le persone continuino a essere caute”.

In particolare Bo-Jo ci ha tenuto a sottolineare un aspetto fondamentale: “I numeri stanno scendendo: infezioni, ricoveri, decessi. Ma è importante che tutti capiscano che il calo di questi dati non è stato ottenuto con il programma di vaccinazione. Credo che la gente non si renda conto del fatto che il lockdown è stato fondamentale per arrivare a questi miglioramenti”.

