Al Bano Carrisi vaccinato, ma non è AstraZeneca: "Previsto dalle indicazioni dei medici", fuori tutta la verità

Il momento della vaccinazione per Al Bano Carrisi è arrivato. Il cantante 77enne di Cellino San Marco ha rivelato in un'intervista al settimanale Voi di aver ricevuto il farmaco di Pfizer: "Ho letto, mi sono documentato, ho capito qual è la strada giusta da seguire e l’ho percorsa, convinto in merito alla sua importanza. Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta", ha tagliato corto chiudendo la porta ad ogni polemica circa il fatto che non abbia usato AstraZeneca, il siero nel mirine-

Non era per niente positivo, invece, il giudizio di Al Bano su AstraZeneca nei giorni scorsi, dopo le varie sospensioni a causa dei gravi ma rari effetti collaterali. A tal proposito ha aggiunto: "Riguardo al blocco AstraZeneca, penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo le decisioni che prende il governo hanno un senso logico e vanno rispettate”. Una sorta di retromarcia, insomma.

Nel corso dell'intervista il cantante ha parlato anche della sua relazione con Loredana Lecciso, che va avanti in maniera serena: "Con Loredana va tutto molto bene, non mi lamento. Con lei condivido il progetto familiare di due figli da instradare. Poi, quello che succederà a lungo termine non sono in grado di prevederlo. Diciamo che adesso viviamo un bel presente". La Lecciso, data l'età - 48 anni -, non è stata ancora vaccinata contro il Covid, ma in queste settimane ha comunque supportato il compagno, aiutandolo nella scelta più giusta da prendere.

