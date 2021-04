Regina Elisabetta, "bastano 15 giorni": nonostante la morte di Filippo, la scelta della sovrana che sconvolge il Regno Unito

14 aprile 2021 a

a

a

Il funerale del principe Filippo si terrà sabato 17 aprile. Tutti gli occhi del mondo saranno puntati sulle esequie, anche per rivedere fianco a fianco il principe Harry e William, i fratelli-coltelli che non si vedono da più di un anno e in mezzo ai quali è entrata a gamba tesa Meghan Markle, assente ai funerali (soprattutto dopo l'intervista-bomba ad Oprah Winfrey). Fari puntati anche sulla Regina Elisabetta, la sovrana rimasta vedova e che fonti di Palazzo dicono molto provata dal dolore.

"Battutista leggendario e maestro di...". Prego? Il principe Harry lo ha detto davvero, come ricorda Filippo: sconcerto a Corte

"Era la mia roccia", ha detto Elisabetta ricordando il marito. Eppure, ora filtrano nuove e sorprendenti indiscrezioni sulla Regina, su una decisione spiazzante che potrebbe confermare, per l'ennesima volta, il suo piglio e la sua forza impareggiabile. Il Telegraph infatti riferisce che la sovrana potrebbe non rispettare il tradizionale periodo di lutto di 30 giorni, ma dimezzarlo, tornando ai suoi consueti impegni già dopo due settimane. Insomma, non c'è tempo da perdere: la attende l’inaugurazione delle Houses of Parliament, il prossimo 11 maggio. E secondo quanto s apprende, Elisabetta vuole esserci a tutti i costi per tenere fede al giuramento regale, ma anche per onorare la memoria di Filippo.

Meghan Markle assente al funerale? Indiscrezione a Palazzo, le parole della Regina Elisabetta: inimmaginabile, ora tutti muti?

E come sottolinea Il Giornale, il paragone con un'altra Regina, celeberrima, è obbligatorio. Il paragone è con la Regina Vittoria, che regnò per 63 anni e 216 giorni (record battuto, il 6 febbraio 2015, proprio dalla regina Elisabetta, con 63 anni e 217 giorni). Entrambe le sovrane rimasero vedove. Ma c'è una differenza sostanziale: quando nel 1861 e a soli 42 anni, il principe Alberto morì a causa del tifo, la regina Vittoria fu inconsolabile, tanto che il periodo di lutto durò la bellezza di due anni, durante i quali i sudditi non poterono mai vedere la Regina Vittoria, che ha trascorso quel lungo periodo di tempo tra Balmoral e l'Isola di Wight. Insomma, tutt'altro lutto, quello della Regina Elisabetta, che potrebbe durare soltanto due settimane.

Dove terranno il corpo di Filippo (e in che bara) fino a che non morirà la Regina Elisabetta: roba da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.