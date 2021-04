Andrea Scanzi umiliato dalla moglie di Carlo Calenda: "Mentre insulta me...", il dettaglio che (forse) vi è sfuggito

14 aprile 2021 a

"La prova della superiorità femminile? Violante (la moglie di Calenda, ndr) mi manda questo post in cui Scanzi insulta me e il resto del mondo, e mi scrive “bravo che indossi il ribbon della Komen Italia”. Associazione per la prevenzione dei tumori al seno per la quale lavora. Andare al sodo". Questo il tweet di Carlo Calenda, postato sul suo profilo personale di Twitter con allegato l'articolo del giornalista del Fatto quotidiano che lo criticava pesantemente.

Una replica con garbo e stile dell'ex ministro che ha voluto rispondere in punta di penna ad Andrea Scanzi senza attaccarlo frontalmente, ma lasciando spazio alla moglie che è impegnata in prima persona nella prevenzione dei tumori, dopo aver vissuto una esperienza personale dolorosa.

Che tra Scanzi e Calenda non ci sia simpatia è chiaro da tempo. Quando Calenda ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma, Scanzi commentò: "Calenda come la sora Camilla tutti la vogliono e nessuno la piglia. Nel centrodestra a Milano candidano Morgan, a Roma abbiamo Sgarbi, Giletti e Porro. I prossimi chi sono? La donna barbuta e Godzilla?". E lo aveva anche accusato in passato di fare il bullo e il primo della classe, beccandosi però anche stavolta la replica: "Sono solo passionale e, a volte esagero, salvo poi pentirmene. Ma non voglio fare il bullo o essere borioso", aveva detto Calenda ospite di Lilli Gruber ad Otto e Mezzo su La7. Insomma tra i due non scorre certo buon sangue.

