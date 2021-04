Enrico Papi, " vittima di bullismo televisivo e costretto a lasciare": la rivelazione pesantissima, a distanza di anni

15 aprile 2021 a

Enrico Papi è stato vittima di bullismo: lo ha rivelato lui stesso in un'intervista al settimanale Nuovo. Il conduttore, adesso su Tv8 con un programma in prima serata, “Name that tune – Indovina la canzone", ha spiegato il motivo per il quale è stato lontano dal piccolo schermo così a lungo. "Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersene andare dalla tv per sua scelta, in realtà è 'costretta' da altre persone".

Papi, però, ha raccontato anche che nei momenti difficili la sua famiglia gli è sempre rimasta accanto: "Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia. Poi l’approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile". Il conduttore infine ha parlato dell'esperienza lockdown.

“Purtroppo molte coppie non hanno retto alla connivenza forzata e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Per noi è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme e abbiamo scoperto di sopportarci più di quanto potessimo immaginare", ha detto riferendosi alla sua esperienza. Con la moglie Raffaella, infatti, Papi sta per festeggiare ben 23 anni di matrimonio: "Mi ha fatto innamorare il suo essere 'svalvolata' come me. Noi non amiamo fare progetti, se non quelli più importanti, come la decisione di mettere al mondo i nostri figli. Viviamo alla giornata e non conosciamo la noia, sappiamo riscoprirci ogni giorno”.

